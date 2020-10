"Urlaubsverbot" für Deutsche: Neue Corona-Regel sorgt für Chaos

Freitesten möglich

Dazu kommt der Umstand, dass sich die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz stetig ändert – und dass nicht alle Bundesländer dieselben Risikogebiete ausweisen. So nehmen manche Länder jene Regionen aus, in denen es nur "abgegrenzte Cluster" gebe; in Bayern gibt es zudem Ausnahmen für Personen, die aus persönlichen Gründen reisen müssen – etwa wegen der Arbeit oder um die Familie zu besuchen.

Zudem kann man sich per Test den Urlaub sichern. Wer einen negativen PCR-Test vorlegt, der nicht älter als 48 Stunden ist, kann ebenso problemlos reisen. Doch auch diese Regelung stößt manchem sauer auf: Viele Deutsche, die jetzt einen Urlaub gebucht hatten, müssten die Anreise um einige Tage verschieben und die Kosten für den Test auf sich nehmen, kritisiert etwa der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Eine Stornierung, die – so sehen es zumindest Reiserechtler – ohne Kosten möglich sein müsste, wird da für viele die einfachere Möglichkeit sein.

Zweifel gibt es zudem auch an der Sinnhaftigkeit der Maßnahme. Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach, selbst Mediziner, sagte mit Verweis auf die massiv steigenden Zahlen: "Wir werden bald so viele betroffene Regionen haben, dass die Regel kaum umsetzbar, geschweige denn kontrollierbar ist." Möglich wäre so ein gegenteiliger Effekt: Viele Deutsche würden so wieder vermehrt ins Ausland reisen, weil das einfacher sei.