Was ist "normal"? Debatte erreicht neues Level

Wieder in Richtung der Freiheitlichen schoss indes Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Herbert Kickl sei in einer FPÖ-ÖVP-Regierung als Bundeskanzler "undenkbar". Der Bundespräsident habe die Debatte kommentiert, was ihm auch zustehe. Die angebliche Radikalisierung an den Rändern sei aber "eine Riesenchance für die ÖVP", die Hattmannsdorfer wie viele Parteikollegen zuvor in der Mitte positioniert.