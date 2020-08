Was die Annäherung zwischen Israel und den Emiraten (für die USA) bedeutet

Durchbruch genug für die Wahl?

Doch Trump will es als seine Errungenschaft verkaufen, dass sich die beiden Staaten an einen Tisch setzen. Trump, der "Dealmaker", da war er wieder, der Beiname, den der Präsident am Anfang seiner Amtszeit so gerne bemüht hat. "Es ist nicht gerade der diplomatische Erfolg, der die Wahlen entscheidet", schreibt der Economist. In Zeiten des Coronavirus und der düsteren wirtschaftlichen Aussichten sei er aber durchaus eine willkommene Ablenkung.

Und die Palästinenser?

Palästinenser übten Kritik an der Annäherung. Nicht zuletzt, weil sie nicht einmal im Voraus informiert worden waren. Politische Beobachter in Ramallah bezeichnen den Deal als "Verrat", zumindest aber als "nichtssagend". "Israel und die VAE halten seit vielen Jahren starke Verbindungen unter dem Tisch", schreibt der Analyst Omar Baddar auf Twitter. "Das ist höchstens das Öffentlichmachen dieser Freundschaft."