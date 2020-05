Was aus den arabischen Ex-Diktatoren wurde

Den Prozess macht Ägypten seinem ehemaligen Staatschef schon seit August: Hosni Mubarak und seine Söhne Gamal und Alaa befinden sich in Untersuchungshaft in Kairo. Der Ex-Präsident Ägyptens leidet angeblich an Krebs, weswegen er auf einem Krankenbett liegend verhört werden muss. Er ist in Behandlung.

Der Prozess wegen Korruption und Gewalt gegen Demonstranten begann am 3. August. Immer wieder wurden die Verhandlungen aufgeschoben, zuletzt im Oktober wegen eines Befangenheitsantrages. Die nächste Runde ist am 26. Dezember. Beobachter deuten die Verzögerungen als Taktik – eventuell des Militärrates, der kein Interesse an der Verurteilung Mubaraks habe.

Suzanne Mubarak wird vorgeworfen, sich ebenfalls illegal bereichert zu haben. Die Ehefrau von Hosni Mubarak hatte sich nach dessen Rücktritt mit ihm in der Präsidentenresidenz in Sharm el Sheikh aufgehalten. Im Mai befand sie sich einige Tage in Untersuchungshaft, konnte sich aber freikaufen, indem sie dem Staat 2,8 Millionen Euro überwies. Die Ermittlungen gehen weiter. „Tante Suzanne“, wie sie genannt wird, befindet sich unter Hausarrest – sie ist zurück in der Villa am Roten Meer.