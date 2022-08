Warum Trump bei den Republikanern weiter das Sagen hat

Wut auf Biden

Klar ist, die Wahlen zum US-Kongress im kommenden November werden von einem Motiv dominiert: Wut und Frustration ├╝ber die Biden-Regierung und ihre angebliche Mitschuld an der Inflation, die vor allem die Spritpreise in die H├Âhe treibt. Vor allem die Parteibasis der Republikaner ist davon motiviert - und diese Parteibasis h├Ąngt weiter an Trump und h├Ąlt felsenfest zu ihm. Also entscheidet Daumen-hoch, oder Daumen-runter des Ex-Pr├Ąsidenten weiterhin ├╝ber die Auswahl der Kandidaten f├╝r Senatoren- oder Gouverneursposten bei den Republikanern.

Demokraten mischen mit

F├╝r die Demokraten ist das auch eine Chance f├╝r politische Gegenoffensiven. Die Trump-Kandidaten sind fast ausschlie├člich am rechten Rand der Partei positioniert, vor allem in so heiklen Fragen wie Abtreibung, oder Waffenbesitz deutlich zu radikal f├╝r die b├╝rgerliche Mitte. Doch die brauchen die Republikaner nicht nur bei diesen Kongresswahlen, sondern auch f├╝r die Pr├Ąsidentschaftswahl 2024. Je weiter rechts die Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten, desto schlechter die Chancen f├╝r die Reps. Daher haben demokratische Wahlkampfstrategen bereits in mehreren Bundesstaaten damit begonnen, Geld in die Wahlk├Ąmpfe von rechten Republikanern zu investieren. Gewinnen die ihre Vorwahlen, sind sie im November die Gegner der jeweiligen Demokraten - und vermutlich leichter zu schlagen als gem├Ą├čigte Republikaner.

Signal aus Kansas

Hoffnung macht den Demokraten auch das Ergebnis der j├╝ngsten Volksabstimmung aus Kansas, einem zutiefst konservativen Staat im US-Mittelwesten. Dort lehnten die W├Ąhler am Dienstag den Antrag, ein totales Verbot der Abtreibung zu verh├Ąngen, ab - und zwar mit klarer Mehrheit. F├╝r die Demokraten ein klares Signal. "Mit Vollgas und lautstark" sollten sich die Kandidaten der Partei jetzt f├╝r das Recht auf Abtreibung stark machen, meinte etwa die einflussreiche Senatorin Elizabeth Warren. Auch Pr├Ąsident Biden n├╝tzte die Entscheidung in Kansas, um sich erneut f├╝r dieses Recht stark zu machen. Neue Erl├Ąsse sollen die Frauen, die sich f├╝r eine Abtreibung entschieden haben, US-weit unterst├╝tzen. Das U-H├Âchstgericht, das ja k├╝rzlich das Grundrecht auf Abtreibung gekippt hat, habe "keine Ahnung von der Power amerikanischer Frauen".