Warum so viele Grüne gegen Von der Leyens Kommission stimmten

Freies Wochenende – Fehlanzeige. Am Samstag wird Ursula von der Leyen ihr Präsidenten-Büro im 13. Stock des massiven Berlaymont-Gebäudes beziehen. Und am Sonntag verspricht „Madame Europe“, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission, bereits richtig loszulegen. Telefonate mit allen wichtigen Regierungschefs der Welt stünden an, sagte sie, ehe dann ab Montag für die nächsten fünf Jahre der Alltag der neuen EU-Kommission beginnt.

Mit einer großen Mehrheit von 461 Stimmen haben die Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg am Mittwoch von der Leyen und ihrem Kommissarsteam grünes Licht gegeben. Zustimmung erhielt das Gremium auch von den EU-Mandataren der ÖVP, SPÖ und den Neos. Die beiden Grün-Abgeordneten enthielten sich, während die vier FPÖ-Mandatare gegen die neue Kommission stimmten. Insgesamt votierten 157 Abgeordnete gegen von der Leyens Team, zudem gab es 89 – vorwiegend grüne – Enthaltungen. Europas Grüne befürchten, dass die Versprechungen von der Leyens, gegen den Klimawandel vorzugehen, nur halbherzige sind. Denn bei allen ehrgeizigen Plänen für die Senkung von Treibhausgasen blieb die europäische Landwirtschaft bisher ausgespart.