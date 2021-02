Warum sich finnischer Kältepol für Sommer-Olympia 2032 bewirbt

Die Bewerbung des aktuell tief verschneiten Ortes, geht mittlerweile viral – Die finnische Staatspräsidentin Tarja Halonen hat sie auf Twitter verlinkt, die von der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg gegründete Initiative „Fridays for Future“ ist Partner geworden.

Klimawandel ist global

Parkkinnen über die Verbindung zwischen Olympia und Erderwärmung: „Die olympische Idee vereint Menschen auf der ganzen Welt. Und der Klimawandel ist ein globales Problem.“

Gerade in der arktischen Region ist die Veränderung besonders gravierend, dort geht die Erwärmung doppelt so schnell voran wie im globalen Durchschnitt. Laut der „Finnischen Vereinigung für Naturschutz“ wird in den kommenden Jahrzehnten die Frostperiode in Finnisch-Lappland um 55 Tage abnehmen.