Warum "Mullah Tinder" nicht so richtig zieht

Profilbilder oder Angaben zu Hobbys gibt es hier nicht: Auf Irans erster staatlichen DatingApp nahmens "Hamdam" ("Begleiter") wird der oder die Gesuchte nicht über Algorithmen oder Schönheit vermittelt, sondern von „Ehestiftern“ ausgewählt – von Geistlichen, Eltern, Ärzten und Lehrern.

Vor sechs Wochen ging das digitale, regimefreundliche Experiment im Mullah-Staat an den Start. Mit dem Ziel: An die 100.000 Hochzeiten sollen bis und im nächsten Jahr durch die Seite vermittelt werden, verkündete der Vize-Minister für Jugend und Sport, Mahmud Golsari, bei der Präsentation der Seite in Teheran. Dem Land drohe sonst eine „Familienkrise“ – es gebe zu viele Unverheiratete, und das bedeute „keine Familien und keine Kinder“. Die nun gestartete Initiative sei „längst überfällig“.