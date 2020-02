Warum Geheimdienste rechte Täter übersehen

Sind Menschen mit derart wirren Vorstellungen nicht überwachbar?

Solche Menschen sind nicht automatisch überwachbar. Aber was Sicherheitsbehörden und Politik tun können, ist, früher und anders auf diese Gefahren aufmerksam zu machen. Das passiert vor allem in Hessen zu wenig. Man denke an den Mord an (CDU-Politiker Walter) Lübcke und an Halit Yozgat (NSU-Opfer). (In beiden Fällen hat es Verstrickungen des Verfassungsschutzes mit Tätern gegeben, Anm.) Das wurde alles nicht genügend aufgeklärt.

Der Verfassungsschutz scheint gerade rechtsextreme Gefährder manchmal zu übersehen. Trügt das Bild?

Nein. In allen Sicherheitsinstitutionen gibt es Rechtsextreme. Aber das liegt auch daran, dass es dort über die letzten 20 Jahre hinweg immer wieder Schwächen gab.

Sie können überleben, wenn die Organisationsstruktur von oben und von unten schlecht ist. Das war bei (dem ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg) Maaßen der Fall. Er hat in Ausschüssen systematisch Aufklärung blockiert. Jetzt hat jemand anderer übernommen ( Thomas Haldenwang) – man kann nur hoffen, dass jetzt ein anderes Klima herrscht.

Die Umsetzung ist eine Herkulesaufgabe. Eine Institution lässt sich nicht so einfach umbauen, wenn die Spitze ausgewechselt wird.