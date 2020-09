Warum Corona-Zahlen schwer zu vergleichen sind

„Schamlos und moralisch verwerflich“ – nichts anderes seien die Vorwürfe der USA. Vom ersten Tag der Corona-Pandemie an reagierte die Führung in Peking hellauf empört auf die immer wieder geäußerte Skepsis, wonach die offiziellen Zahlen an Covid-19 Erkrankter und Verstorbener in China viel zu niedrig angesetzt seien.

Bis heute hat das Land, in dem die Pandemie ihren Ursprung nahm, rund 90.000 Fälle registriert. 4.732 Menschen seien gestorben, derzeit meldet das Reich der Mitte 175 Erkrankungen. Grund genug für Staatschef Xi Jinping, in der Großen Halle des Volkes in Peking in einer bombastischen Feier den „Helden“ im „Volkskrieg gegen Covid-19“ zu danken.