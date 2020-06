Terror: Deutsche Sorge vor Nachahmern

Bei den deutschen Sicherheitsbehörden und in der Politik wächst die Sorge vor Nachahmern der Terrorattacken in Paris. Das Bundeskriminalamt registriert in Internetforen von Islamisten verstärkt Aktivitäten, wo die Täter beglückwünscht werden, den "Propheten gerächt" zu haben. Sie rufen zu Terror in weiteren Ländern auf, auch in Deutschland. In einem internen Papier sieht das BKA Paris "als Initial für in Deutschland lebende/aufhältige und tatgeneigte Personen" und Deutschland "als Teil des konkreten Gefahrenraums".

Laut BKA fordert auch der österreichische Islamist Mohammed Mahmoud auf Twitter dazu auf, "Ungläubige in Deutschland und Österreich abzuschlachten". Er hält sich in Syrien auf (mehr dazu lesen Sie hier).

Besonders sorgt das BKA der Aufruf eines ihm bekannten Islamisten, nun die "Schweinemärsche von Pegida" ins Visier zu nehmen.

Die " Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes", die letzten Montag 25.000 Leute in Dresden mobilisierten, wollen sich nun aber einen moderateren Anstrich geben. Sie versuchen die Bewegung als Verein zu etablieren und verzichten auf ihre strikte Kontaktverweigerung zu Politik und Presse. Am Montag hatten die Organisatoren erstmals ein konkretes Forderungspaket an die Politik vorgelegt, in dessen Mittelpunkt eine gefilterte Einwanderung nach Schweizer Muster und der Zwang zu besserer Integration stehen.

Damit versuchen sie nun auch in ausgewählte Medien zu kommen. Sie verhandeln mit TV-Talkshows, bisher lehnten sie dies ab. Den Strategieschwenk bestätigten die Organisatoren in einem Interview: "Wir wollen uns ja nicht zu Tode marschieren."