Walz und Vance bereit für TV-Duell am 1. Oktober

Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz erklärte sich am Mittwoch bereit, am 1. Oktober gegen seinen republikanischen Rivalen JD Vance anzutreten. Dies ist einer von vier Terminen, die der Fernsehsender CBS News für eine mögliche Fernsehdebatte vorgeschlagen hatte. "Wir sehen uns am 1. Oktober, JD", schrieb Walz auf der Online-Plattform X.

CBS News hatte den Wahlkampfteams insgesamt vier Termine für die Debatte angeboten: 17. September, 24. September, 1. Oktober und 8. Oktober. Eine Debatte zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris, der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump ist für den 10. September auf ABC News vorgesehen.

Die Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris wollen im September zum TV-Duell gegeneinander antreten. Laut dem Fernsehsender ABC haben der Republikaner und die Demokratin einer Debatte am 10. September (Ortszeit/11. September MESZ) zugestimmt.