Erstmals seit 16 Jahren gibt es keine Gewissheit, dass die CDU das Kanzleramt halten kann. Markus Söder spricht das an. „Es ist knapp, es wird sehr knapp werden, und jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht“, sagt Söder, der „keinen Bock auf Opposition“ habe. Laschets ehemaliger Rivale um die Kanzlerkandidatur ist als Chef der bayerischen Schwesterpartei CSU geladen und soll freundliche Worte für ihn finden. Söder macht es auf seine Art: Er verspricht „Armin“ zu unterstützen und fordert, dass man ihn vor Angriffen schützen müsse. Dabei hat er am meisten gegen ihn ausgeteilt. Noch am Vortag sagte er dem Münchner Merkur, dass in der Union „große Unruhe herrscht“. In Bayern könnten sie ein besseres Ergebnis erzielen, „wäre ich Kanzlerkandidat geworden“. Nun steht er auf der Bühne und erklärt, dass es nur mit Armin Laschet „klare Führung“ geben könne. Dann kommt Söder auf die Rufe nach dem Team zu sprechen, das Laschet unterstützen soll. Die CSU sei da natürlich dabei, so Söder, aber am Ende komme es auf den Kanzlerkandidaten an. Man kann diese Worte jetzt auch so interpretieren: Geht die Wah für die Union schlecht aus, wird es wohl nur einen geben, der das zu verantworten hat. Und der heißt dann Armin Laschet.

Danach hält Söder noch eine Art Rede zur Nation über die Corona-Politik und zeigt sich der vor ihm sitzenden Kanzlerin Angela Merkel als geläuterter Schüler: Er habe von ihr „wahnsinnig viel gelernt“, säuselt der Franke.