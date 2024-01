Haley droht mit Absage bei TV-Duell ohne Trump

"Es geht um das Amt als Trumps Vizepräsidentin"

DeSantis reagierte am Dienstag prompt auf Haleys Ankündigung und warf ihr vor, nur unangenehmen Fragen ausweichen zu wollen. "Die Realität ist, dass es ihr nicht um die Nominierung geht, sondern um das Amt als Trumps Vizepräsidentin", schrieb DeSantis bei X. "Ich freue mich darauf, diese Woche mit zwei leeren Podiumsplätzen zu diskutieren."

Die nächste Vorwahl der Republikaner steht am kommenden Dienstag in New Hampshire an. Davor soll es noch zwei TV-Duelle geben, eins am Donnerstag, das andere am Sonntag. Bei den ersten fünf Debatten hatte Trump argumentiert, dass er es wegen seiner hohen Umfragewerte nicht nötig habe, an den Diskussionsrunden teilzunehmen. Derzeit deutet auch alles darauf hin, dass er sich am Ende durchsetzen und es zu einer Neuauflage des Wahlkampfs zwischen Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden kommen wird.