Pentagon weist Waters' unterschwellige Vorwürfe auf humorvolle Weise zurück

"Nun, vor etwa vier Jahren hat die Einheit für psychologische Einsätze des Pentagon bei einem NATO-Treffen in Umlauf gebracht, dass sie Taylor Swift zur Unterstützerin macht", fügte der rechtsgerichtete Moderator unter Verweis auf ein Video von einem NATO-Gipfel zu Cybersicherheit im Jahr 2019 hinzu. In jenem Video wird Swifts Name aber lediglich von einem Wissenschafter ohne Verbindungen zur NATO genannt. Er führt die Sängerin als Beispiel für beliebte Stars auf, die Desinformation in sozialen Netzwerken entgegenwirken können.

Das Pentagon weist Waters' unterschwellige Vorwürfe auf humorvolle Weise zurück. "Was diese Verschwörungstheorie angeht, die werden wir abschütteln", sagte Vize-Sprecherin Sabrina Singh der Nachrichtenagentur AFP in Anspielung auf Swifts Hit "Shake it Off".