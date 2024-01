"Falsch und unangemessen: "New York Times" spekuliert über Taylor Swifts Sexualität

"Swifties" sind verägert

Fans von Taylor Swift haben in den sozialen Medien ihrem Ärger über den Meinungsartikel Luft gemacht. "Spekulationen über die Sexualität einer anderen Person sind keine Meinung, sondern respektlos und falsch", so ein "Swiftie" auf dem Kurznachrichtendienst X. Ein anderer: "Das ist nicht nur eine Beleidigung für Taylor Swift, sondern auch schädlich für die LGBTQ+-Gemeinschaft als Ganzes. Ihre Sexualität geht niemanden etwas an, außer sie selbst".

