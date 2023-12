Taylor Swift feierte 34. Geburtstag mit prominenten Freundinnen

Popstar Taylor Swift ist an der Seite prominenter Freundinnen und Freunde ins neue Lebensjahr gestartet. "Kann nicht glauben, dass sich dieses Jahr wirklich ereignet hat?", schrieb die nun 34-JĂ€hrige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf Instagram. Zum Geburtstag wurde ihr Konzertfilm zu "The Eras Tour" in den USA als Stream verfĂŒgbar gemacht. In Österreich kann man sich den um drei Songs erweiterten Kinofilm ab 21. Dezember auf digitalen Plattformen ausleihen.