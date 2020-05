Wahlen in Israel: Netanyahu ist Favorit

Auch das Wiederaufwärmen alter Klatschgerüchte um Netanyahus schillernde Frau Sarah zieht kaum noch bei den Wählern. Naftali Bennet, der neue aufsteigende Stern am rechten Himmel, gilt sogar als direktes Opfer einer ihrer Intrigen. Doch Bibis Ex-Vertrauter hüllt sich dazu in Schweigen. Wie Israels Kabarett-Texter weiß er: Die Masche Sarah ist abgelaufen. Umso schlimmer, wenn Politiker aus der Mitte und von links nicht einmal die sozialpolitischen Schwächen des amtierenden Premiers auszunutzen wissen. Trotz unerwarteter Hilfe in der letzten Woche: Israels Haushaltsdefizit steht durch unerwartet niedrige Steuereinnahmen vor einem neuen Rekordhoch, wurde bekannt.

Zu spät, die Wählermeinung zu beeinflussen. Doch schon jetzt zeichnen sich die Probleme der nächsten Regierung ab: Netanyahu war nicht bereit, die Erhöhung Israels ohnehin horrender Steuersätze auszuschließen. Sozial-Streichungen stehen erneut an. 2012 konnte eine Wiederholung der sommerlichen Sozialproteste von 2011 verhindert werden. Im nächsten Sommer könnte es die Polizei auch mit Gummiknüppeln schwer haben.

Als Sozialpolitiker hat Netanyahu versagt: Die Krise des Mittelstandes, Israels starre, sogar oligarchische Wirtschaftsstrukturen wie auch der Abbau des Sozialstaates – kein Versprechen wurde eingehalten. Unverändert sind auch die undurchsichtigen Ausgaben seiner Siedlungspolitik. 2012 blieb dies durch Teilerfolge früherer Wirtschaftspolitik überlagert. Schon jetzt begründen die meisten Nichtwähler ihre Verweigerung mit ihrem Misstrauen in Netanyahus Sozialpolitik. Soll heißen: Potenzielle Rechtswähler haben gelernt, dass ihr Bibi vor den Wahlen anders aussieht, als danach. Darum zieht es sie nicht zur Urne, wenn der Konflikt mit den Palästinensern nur ein Randthema ist. In diesem Hohlraum der Nichtwähler verläuft Israels alte ideologische Grenze zwischen links und rechts etwas verschwommen. Doch dort, wo sie immer lag – genau in der Mitte.