Wahl in Bulgarien bringt keine Klarheit über Regierungsmehrheit

Bereits dritte Wahl

Rund 6,7 Millionen Bulgaren waren aufgerufen, die neuen 240 Parlamentarier zu bestimmen. Die Schlüsselfrage bei dieser Wahl bleibt jedoch am Wahlabend nach dem dritten Urnengang in diesem Jahr unbeantwortet: Wird es dem neuen Parlament gelingen, sich auf eine regierungsfähige Mehrheit zu einigen? Ein solcher Versuch war nach der regulären Wahl am 4. April und auch nach der vorgezogenen Parlamentswahl am 11. Juli gescheitert. Seitdem wird Bulgarien von einer Übergangsregierung geführt.

GERB bleibt in politischer Isolation. Ihr Ruf ist in den vergangenen zwei Jahren wegen Korruptionsvorwürfen und Machtmissbrauchs tief gesunken. Das macht eine Regierungsbildung nur mit der Beteiligung ideologisch kaum miteinander vereinbarer Parteien aus dem Anti-GERB-Lager möglich. Der neue politische Hoffnungsschimmer bietet sich als Kompromissträger an - die ideologisch undefinierte Partei PP, gegründet und geführt von den politischen Neulingen Kiril Petkow und Assen Wassilew. Für eine Regierungsmehrheit bieten sich noch die Sozialisten, die konservative Koalition "Demokratisches Bulgarien" und die Populisten von ITN an.

Die Schlüsselfrage nach der Regierungsmehrheit hängt sehr stark von der Wahlbeteiligung ab, die laut Gallup International mit 36 Prozent deutlich niedriger als erwartet liegt. Erfahrungsgemäß konsolidiert die niedrige Wahlbeteiligung die Stammwähler der großen Parteien.

Stichwahl um Staatsoberhaupt

Die gleichzeitig mit der Parlamentswahl stattfindende Präsidentschaftwahl führte indes nicht zu einer höheren Wahlbeteiligung. Laut ersten Exit Polls kommt Amtsinhaber Radew auf 49,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Wegen der niedrigen Wahlbeteiligung unter 50 Prozent entscheidet Bulgarien am 21. November in einer Stichwahl über das Staatsoberhaupt in den nächsten fünf Jahren. Radews Herausforderer Gerdschikow kam am Sonntag auf 26,5 Prozent.