Wahl in Aserbaidschan: Aliyev geht in die fünfte Amtszeit

Aliyev hatte die ursprünglich für 2025 angesetzte Wahl vorgezogen und sie im Jänner als "Beginn einer neuen Ära" bezeichnet. Im September hatte Aserbaidschan mit einer Militäroffensive im Kaukasus die Auflösung der früher vorwiegend von Armeniern bewohnten selbst ernannten Republik Bergkarabach erzwungen und den Weg für die Ansiedlung von Aserbaidschanern in der Region geebnet.

Aliyev rühmt sich seitdem, sein Land "wiedervereinigt" zu haben. Bei der Wahl am Mittwoch konnten nun erstmals in der Geschichte Aserbaidschans die Menschen auch in 26 Wahllokalen in der Region Bergkarabach abstimmen. Aliyev und seine Ehefrau Mehriban reisten in die Region, um dort ihre Stimmen abzugeben.