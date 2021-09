Vorwurf: Moskau treibt die Gaspreise hoch

Der Gaspreis auf dem Weltmarkt schießt gerade durch die Decke – in Österreich ist der Großhandelspreis für Gas derzeit fünf Mal so hoch wie vor einem Jahr. Einen großen Anteil daran – bei einer Vielzahl von Gründen – haben die niedrigen Speicherstände. Und dabei könnte wiederum Europas größter Gaslieferant, der russische Energieriese Gazprom, die Hände mit im Spiel haben.

Das zumindest argwöhnen 40 EU-Abgeordnete, die sich mit einem offenen Brief an die EU-Kommission wandten und eine Untersuchung einfordern:„Der Rekordanstieg der Erdgaspreise in Europa in den letzten Wochen könnte ein direktes Ergebnis der bewussten Marktmanipulation und der Maßnahmen von Gazprom sein“, heißt es im Schreiben der Mandatare. Ihr Verdacht: Der russische Gasriese halte Lieferungen nach Europa bewusst zurück, erzeuge so künstliche Knappheit und treibe die Preise nach oben.