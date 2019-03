Vor Brexit-Votum: Alle Augen auf Generalstaatsanwalt Cox

Wie bei dem Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und May am Montag Abend in Straßburg erarbeitet worden sei, soll es für die Auffanglösung für Nordirland nun aber "rechtliche Garantien" geben. Außerdem will May mit einer einseitigen Erklärung gegenüber den Brexit-Hardlinern in ihrer Partei klarstellen, dass Großbritannien auch im schlimmsten Fall nicht dauerhaft an die EU gebunden bliebe.