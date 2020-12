Vor Anschlags-Urteil: "Charlie Hebdo" liefert Gott ins Gefängnis ein

Recht auf Blasphemie

Die Redaktion beruft sich bei ihrer Kritik am Islam und den anderen großen Weltreligionen auf das Recht auf Blasphemie, das im laizistischen Frankreich als ungeschriebenes Gesetz gilt. Die Gotteslästerung bzw. die Herabwürdigung religiöser Lehren ist dort anders als etwa in Österreich nicht im Strafrecht verankert.

"Das wahre Urteil in diesem Prozess haben die Leser von 'Charlie' gesprochen", schreibt Riss weiter. "Jede Woche, in der sie diese äußerst lebendige Zeitung in den Händen halten, und das sechs Jahre nach dem Massaker."