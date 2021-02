Von der Leyen zu Tirol: Sequenzierung ist das Wichtigste"

In der Debatte um die Eindämmung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation in Tirol hat sich nun auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert. "Das Wichtigste ist Sequenzierung", sagte von der Leyen am Mittwoch gegenüber Journalisten. Auf die Frage, ob sie Vertrauen in die Bundesregierung im Umgang mit der Lage in dem Bundesland habe, antwortete von der Leyen: "Ich habe großes Vertrauen in alle unsere Mitgliedsstaaten."

Denn sie wisse, mit "welcher Ernsthaftigkeit die Staats- und Regierungschefs schon seit Wochen das Thema der Sequenzierung verfolgen", so die EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel. So können "wir ganz detailliert nachforschen in den positiven Tests, was ist das für ein Virus und hat es sich verändert bereits, oder zeigt es Anzeichen der Veränderung", erklärte die studierte Medizinerin. Danach müsste "eng mit der Wissenschaft" zusammengearbeitet werden, dass diese "wiederum den Impfstoff daran anpassen" könne.