Gewalt in Brüssel nach Tod eines 23-Jährigen nach Festnahme

Nach Ausschreitungen vor eienr Polizeiwache in Brüssel sind mehr als 100 Menschen vorläufig festgenommen worden. Dies teilte Justizminister Vincent Van Quickenborne in der Nacht zum Donnerstag mit. Auslöser der Gewalt war der Tod eines 23-jährigen Mannes, der am Wochenende nach einer Corona-Kontrolle festgenommen und später gestorben war.

Am Mittwoch hatten etwa 500 Menschen am Abend zuerst friedlich in der Nähe der Wache gegen den Tod von Ibrahima B. protestiert. Am Abend steckten Demonstranten im Stadteilt Schaerbeek nach Angaben der Polizei Mülleimer in Brand, schlugen Scheiben ein und beschädigten sechs Polizeiwagen. Ein Demonstrant und vier Polizisten wurden verletzt.