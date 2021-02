Von Corona abgebremst: Der Eurostar in den letzten Zügen

Vor einem Jahr noch war alles easy: In der Früh mit dem Eurostar ruckzuck von Paris, Amsterdam oder Brüssel nach London – und am Abend wieder entspannt zurück. Das Zugticket galt es wochenlang im Voraus zu buchen. Denn auch wenn die Hochgeschwindigkeitszüge früher zwei Mal pro Stunde unter dem Ärmelkanal zwischen dem Kontinent und Großbritannien hin und her düsten, waren sie fast immer ausgebucht.

Heute dagegen: Leere Schalter in den Bahnhofshallen des Eurostars. Kaum Passagiere in den Waggons, und nur noch ein Zug fährt pro Tag durch den längsten Unterwassertunnel der Welt.