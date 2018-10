Von Amtsmissbrauch bis Schweigegeld - Trumps Sündenregister

Wenige Wochen vor den Kongresswahlen fügt US-Präsident Donald Trump in altbewährter Manier seiner langen Liste von Skandalen weitere Punkte hinzu: Ob er sich vor seinen Anhängern über Blasey Ford lustig macht – sie kann sich nicht an alle Details der Nacht erinnern, in der sie Richterkandidat Brett Kavanaugh sexuell attackiert haben soll – oder seinen Eltern bei der Steuervermeidung geholfen haben soll. 355,85 Millionen Euro soll Trump unter der Hand von seinem Vater bekommen haben, getarnt durch eine Scheinfirma.

Bereits im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 häuften sich die Skandale um Trump, trotzdem konnte er überraschend mit seinem Kabinett in das Weiße Haus einziehen. Zusammen mit einem Kabinett, von dem heute nur noch ein Schatten übrig ist: 19 hohe Regierungsmitarbeiter warfen seit Trumps Amtsantritt das Handtuch – nicht selten durch Skandale, die im Dunstkreis des US-Präsidenten dazuzugehören zu scheinen.