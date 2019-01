Vom geschundenen Straßenkind zum umjubelten Fernsehstar

„Meine Mutter und ich lebten bei meinem Vater, der aber eine zweite Frau hatte. Die Stiefmutter behandelte mich schlecht: Ich bekam wenig zu essen, musste ihre Kinder zur Schule bringen und immer das ganze Haus putzen“, erzählt der Mann mit dem markanten schwarzen Lockenkopf. Im Alter von sieben Jahren reichte es ihm, er nahm Reißaus. Eher zufällig landete er in der 70 km entfernten Provinz-Hauptstadt Bangalore.

Dort schlug sich der Bub als Verkäufer von Eis und Früchten sowie als Sammler von Altpapier und Altplastik durch. Und als Bettler, wobei er einen einnahmenwirksamen Trick entwickelte: „Ich stellte mich taubstumm, so gaben die Menschen mehr Geld“, verweist der Mann im KURIER-Gespräch auf sein frühes schauspielerisches Talent. Sein Essen beschaffte er sich bisweilen aus Abfallkübeln, geschlafen wurde auf Bahnhöfen oder in Nischen von kleinen Shops. Bis zu jenem Zeitpunkt, an dem ihn die Polizei aufgriff und ihn in ein staatliches Heim steckte. „Ich war dann drei Jahre lang dort, aber es war echt schlimm, ich habe mich total einsam gefühlt“, erzählt Lokesh Kumar. So einsam, dass er schlussendlich abgehauen ist und wieder auf der Straße endete. Denn diese stellte für ihn eine Art Freiheit dar.

Erst als er mit 15 Jahren an Lepra erkrankte und sich zwei Jahre lang in einem Zentrum behandeln lassen musste, änderte sich das Leben des damaligen Teenagers komplett. Er checkte in einer Einrichtung der Don Bosco-Salesianer ein, die von der österreichischen Organisation „Jugend Eine Welt“ unterstützt wird. „Mit 17 war ich das erste Mal in einer Schule – als einziger Erwachsener meiner Klasse“, schildert Kumar bei einem kürzlichen Wien-Besuch.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Der Grundausbildung folgte ein fünfjähriger juristischer Kurs. Doch seine große Leidenschaft war die Kunst – die Malerei, vor allem aber die Schauspielerei. Die Betreuer erkannten rasch das Talent des jungen Mannes und förderten ihn in diese Richtung, wo es nur ging.

Eine Casting-Show für ein TV-Comedy-Format bedeutete für das ehemalige Straßenkind schließlich den Durchbruch. Lokesh Kumar wurde engagiert und ist seither ständiger Gast in den Wohnzimmern seiner Landsleute, in Fernsehserien, Reality-Shows oder Filmen. Abgerundet wird das Happy End durch eine glückliche Heirat und eine nun zweijährige Tochter.