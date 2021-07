Vollständig Geimpfte müssen in England nicht mehr in Quarantäne

Vollständig geimpfte EU-Bürger müssen bald in England nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne gehen. „Wir helfen Menschen, die in den USA oder europäischen Ländern leben, sich mit ihren Familien und Freunden im Vereinigten Königreich wiederzuvereinigen“, schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch auf Twitter.

Ab dem 2. August müssten Ankommende aus Ländern auf der sogenannten „Gelben Liste“ nicht mehr in Quarantäne gehen, wenn sie vollständig geimpft seien, heißt es in dem Tweet weiter. Vor der Einreise und an Tag zwei nach der Einreise sind aber weiterhin Tests fällig.