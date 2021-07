Wie viel der Grüne Pass gekostet hat

Datenschutz

Mückstein bezog auch Stellung dazu, warum die E-Card nicht in den Grünen Pass miteinbezogen wurde. Konzeptionell sei das "intendiert" gewesen, aufgrund geäußerter datenschutzrechtlicher Bedenken habe man aber davon abgesehen.

Umgekehrt sei eine Einbindung des Grünen Passes in die Elektronische Gesundheitsakte Elga augfrund des "sehr eingeschränkten Zugriffsregimes" auf die dort hinterlegten Gesundheitsdaten nicht infrage gekommen. Mückstein: "Mit der Umsetzung der COVID-19-Zertifikate in Form einer gesonderten Anwendung konnten die Hürden, die in massiven Änderungen des ELGA-Regelungsregime bestanden hätten, vermieden werden."

Generell sei die Entwicklung der WebApp "entsprechend dem aktuellsten Stand der Technik" erfolgt und "insbesondere" auch die daraus resultierenden Anforderungen an die Datensicherheit berücksichtigt. Dasselbe gelte für den Applikationsbetrieb und die Weiterentwicklung. Alle Datenschutz-Anforderungen, die im Vorfeld der gesetzlichen Regelung diskutiert wurden, seien umgesetzt worden.

Die Offenlegung des Quellcodes – soweit davon nicht urheberrechtlich geschützte Fremdsoftware betroffen ist – werde derzeit vorbereitet.