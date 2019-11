Völkerrechtsexperte Manfred Nowak über das Spiel mit Ängsten

Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte: Sie gehören untrennbar zusammen, betont der renommierte Völkerrechtsexperte Manfred Nowak. Ihre Schwächung und Aushöhlung, speziell seit den Terroranschlägen in den USA 2001, beobachtete er mit wachsender Sorge. „Aber zuletzt gab es auch Lichtblicke“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER: „Der unglaubliche Zorn auf verkommene Regime wie im Libanon, Algerien oder im Sudan hat die Menschen in großen Massen auf die Straße getrieben. Im Sudan erreichte der Protest die Absetzung des als Kriegsverbrecher angeklagten Langzeitdiktators Omar al-Bashir. Das hätte niemand erwartet.“ Wie sich Chile entwickelt, wo die Menschen gegen die soziale Ungerechtigkeit in Zeiten des Neoliberalismus demonstrieren, bleibe abzuwarten.