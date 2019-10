Massenproteste: Chiles Präsident entlässt gesamte Regierung

Piñera unter Druck

Piñera, der Chile schon von 2010 bis 2014 regiert hatte und seit März 2018 wieder im Amt ist, steht wegen der abflauenden Konjunktur und Kritik an seinem Führungsstil schon länger unter Druck. Er hat schon zwei Mal sein Kabinett umgebildet. Besonders umstritten war der bisherige Innenminister, Piñeras Cousin Andrés Chadwick.

Am Samstag stellte Piñera in Aussicht, den in Santiago und weiteren Regionen Chiles geltenden Ausnahmezustand am Sonntag aufzuheben - wenn die Umstände dies erlaubten. Damit solle "jene Normalisierung unterstützt werden, welche die Chilenen so sehr wünschen und verdienen", sagte Piñera. Das Militär teilte mit, dass die nächtliche Ausgangssperre in Santiago de Chile bereits am Samstagabend aufgehoben worden sei.

Am Samstag gab es Santiago de Chile und in anderen Städten nur vereinzelt Demonstrationen. Es blieb weitgehend friedlich. Nur vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt setzte die Polizei Wasserwerfer gegen rund hundert Demonstranten ein. Auch die Militärpräsenz war sichtbar reduziert.

Fünf von sieben U-Bahnlinien in der Hauptstadt waren wieder in Betrieb, auch fast alle Busse fuhren wieder. Geschäfte hatten wieder geöffnet. Tausend freiwillige Helfer waren im Einsatz, um nach den Protesten die Straßen zu säubern und Protestgraffiti wie " Chile ist aufgewacht" oder " Piñera tritt zurück" von Wänden abzuschrubben.