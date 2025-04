Weil wir keine Instrumente dafür haben. Nur in Ansätzen haben wir ein Schutzinstrumentarium in Form der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats. Aber der Sicherheitsrat hat einen “Geburtsfehler”, er baut darauf auf, dass die fünf ständigen Mitglieder kooperieren. Und wenn diese nicht kooperieren, und das ist ihnen durch ein Veto-Recht eingeräumt - dann funktioniert das System nicht.

Diese müssen dann in irgendeiner Form reagieren, und weil man nicht unbedingt mit einer Atommacht Krieg führen möchte, reagieren sie mit anderen Formen: Das sind etwa Wirtschaftssanktionen, die die USA und nicht nur die EU tragen, aber viele Länder eben auch nicht. Russlands Quasi-Verbündete Iran und China, aber auch zahlreiche andere Staaten der Dritten Welt wollen sich hier in keiner Weise einmischen.

Also das System müsste so funktionieren: Wenn ein Staat unrechtmäßig Gewalt gegenüber einem anderen anwendet, wäre das ein klarer Fall der Verletzung von Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat ist dann befugt, nicht verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, inklusive militärische. Und das fußt auf dem Grundkonsens, nämlich dass kein ständiges Mitglied ein Veto einsetzt. Das bedeutet, wann immer die USA oder die Russischen Föderation (früher die UdSSR) oder ein anderes ständiges Mitglied Gewalt anwenden, funktionieren die Vereinten Nationen nicht.

Dann fragt man sich doch, wenn das Völkerrecht in dieser Situation so hilflos ist, ob es dann nicht obsolet ist?

Das müssen wir akzeptieren, das ist aber in Wahrheit nichts Neues. Das ist seit 1945 leider so angelegt.

Taiwan in seinem Selbstverständnis aber sagt, wir sind China. Genauso wie die Volksrepublik China sagt, wir sind China. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Wir haben es, wenn man so will, mit zwei verschiedenen rivalisierenden Regierungen seit nunmehr mehr als einem halben Jahrhundert zu tun, die jeweils nicht voneinander behaupten, sie seien ein anderer Staat, sondern die jeweils behaupten, sie seien die legitime Regierung, die den Staat China repräsentiert.

Wenn China sich Taiwan mit Gewalt holt, wäre das ebenso ein Völkerrechtsbruch? Wenn es sich eben nicht um zwei souveräne Staaten handelt?

Auch hier wäre ein militärischer Angriff eine Verletzung des Gewaltverbotes. Das Gewalt-Verbot schützt nicht nur souveräne Staaten. Es kann nicht nur von souveränen Staaten verletzt werden, sondern auch von nicht staatlichen Akteuren.

Aber eine mögliche Warnung an die Führung in Peking kann das Völkerrecht so nicht sein?

Also politisch ganz klar, je weniger man sich an Grundregeln hält, umso mehr lädt das alle möglichen Akteure ein, sich dann auch nicht mehr daran zu halten, noch dazu in einem System, das primär darauf basiert, dass Staaten aus politischer Einsicht davon ausgehen, Reziprozität sei eine Grundregel. Je mehr wir uns an das Völkerrecht halten, umso mehr können wir erwarten, dass sich andere auch daran halten.