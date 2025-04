Der Trend hat sich schon im Vorjahr gezeigt: Die Migrationszahlen in Europa sinken, die Zahl irregulärer Einreisen in die EU fiel 2024 auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren - 239.000 Migranten und Geflüchtete waren angekommen. Das selbe Bild bot sich heuer in den ersten drei Monaten: Laut Grenzschutzagentur FRONTEX sind fast ein Drittel weniger Menschen (minus 31 Prozent) illegal in die EU eingereist als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Serbien etwa habe seine Visa-Politik geändert - was die Migrationszahlen in die EU in der Folge rasch einbremste. Denn Belgrad hatte Bürgern von Indien und Tunesien freies Einreisen gewährt - quasi als Belohnung für Staaten, die den Kosovo international nicht anerkennen. Österreich bekam es zu spüren Besonders Österreich bekam das bald zu spüren, als die Asylansuchen von Indern massiv zunahmen. Erst auf massiven Druck der EU hin - auch Ex-Kanzler Karl Nehammer reiste mit derselben Forderung zur serbischen Führung - stellte Serbien seine Visa-Freiheit für Indien und andere Länder ein. Das Resultat: Inder stellen derzeit kaum noch Asylanträge.

© EPA/ALBERTO VALDES Flüchtlingsankunft auf Teneriffa

Aber generell wurde das Durchkommen entlang der Balkanroute schwieriger: Die Grenzkontrollen wurden verschärft, die Zahl der FRONTEX-Beamten zwischen Griechenland, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina aufgestockt, das EU-Budget für Grenzschutzmaßnahmen erhöht. Gewirkt haben offenbar aber auch die Flüchtlingsabkommen der EU mit nordafrikanischen Staaten, etwa Tunesien. Sie versprechen den Regierungen Wirtschafts- und Finanzhilfen im Gegenzug dafür, dass Schleusern das Handwerk gelegt wird und so Geflüchtete von der lebensgefährlichen Fahrt auf der „zentralen Mittelmeer-Route“ Richtung Europa abgehalten werden. Auch dort sanken die Zahlen in den ersten drei Monaten heuer um 26 Prozent, rund 8.500 Menschen sind angekommen. Doch mindestens zwei große Krisen könnten den Trend sinkender Migrationszahlen auch wieder umkehren. Zum einen der seit zwei Jahren tobende Krieg im Sudan, der an die13 Millionen Menschen in- und außerhalb des afrikanischen Landes in die Flucht gezwungen hat. Weit mehr als eine Million ist in riesige Flüchtlingslager des benachbarten Tschad geflüchtet. "Von dort sind noch keine großen Fluchtbewegungen in Richtung Europa feststellbar", sagt Kohlenberger.

© EPA/DIEGO MENJIBAR Flüchtlingslager im Sudan