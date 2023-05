Vier Journalisten von Taliban in Afghanistan festgenommen

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 arbeiteten Journalisten in einem Klima der Einschüchterung und Angst, hieß es. In der Rangliste der Pressefreiheit 2023 von Reporter ohne Grenzen findet sich das Land auf Platz 152 von insgesamt 180. 2020, im Jahr vor der Machtübernahme der Taliban lag es noch auf Platz 122. Laut AFJ wurden in Afghanistan im vergangenen Jahr 94 Journalisten festgenommen. Medienschaffende hatten in der Vergangenheit nach derartigen Festnahmen von Verhören und Folter berichtet.