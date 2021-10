Minister bestätigt Vorwurf: Polizisten schlugen Migranten in Kroatien

"Das ist sicherlich eine individuelle Straftat weniger Polizisten", sagte Božinović bei einem Treffen in Brüssel: "Das Verhalten, welches auf jeden Fall inakzeptabel ist, würde ich nicht ausschließlich mit der Unterdrückung illegaler Migration in Verbindung bringen. Das ist ein inakzeptables Verhalten jedes Polizisten in jeder Situation, sei es im Stadion oder bei einem anderen Einsatz".

Das könne "jeder Polizei auf der Welt passieren, dass jemand ihre Befugnisse überschreitet", erklärte der Innenminister und kündigt Sanktionen für die Beamten.

"Go to Bosnia!"

Monatelang haben Reporter von u. a. Lighthouse Reports, der ARD und dem kroatischen Sender RTL das Grenzgebiet beobachtet. Die Polizisten sollen der kroatischen Interventionspolizei, Operation Koridor, angehören. Das soll aus einer Analyse ihrer Uniformen, Schlagstöcke und Waffen hervorgehen. Videos aus der Recherche können Sie hier sehen: