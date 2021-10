Eine Touristengruppe aus Graz hat sich auf der kroatischen Insel Dugi Otok ordentlich daneben benommen. Wie das lokale Portal Zadarski.hr berichtet, hatten die Grazer in der Marina Hramina Segelboote gemietet und eine Regatta organisiert. Am Sonntag legten alle im Örtchen Sali fest. Dort veranstalteten sie eine Grillparty, bei der Augenzeugen zufolge vieles schief lief.



"Sie legten an, nahmen eine Gasflasche mit ans Ufer, zündeten einen Grill an, warfen Fleisch darauf, tranken, warfen Müll um sich und benahmen sich wie Wilde. Es waren mehr als 15 Segelboote, wissen Sie wie viele Leute das sind?", berichtete ein aufgeregter Inselbewohner Zadarski.hr.



"Ich war nicht der einzige Vorbeigehende, der sich darum bat, sich zu benehmen, es gab noch andere Einheimische, die das alles sahen. Sie haben unsere Bitten und Warnungen komplett ignoriert. Sie schrien weiter, benahmen sich wie Primitive. Ich dachte mir, das geht so nicht, wir sind hier nicht im Dschungel", erzählt der Mann namens Goran, der die zuständigen Behörden einschaltete.