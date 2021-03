Vertrauter Nawalnys befürchtet Schlimmes - Behörden wiegeln ab

Nawalny selbst macht Putin für einen Mordanschlag auf ihn mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im August verantwortlich. Er hatte gesagt, dass Putin sich mit der Haft nun dafür räche, dass er das Attentat überlebte. Putin hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Justiz-Farce

Der Putin-Widersacher war nach dem Anschlag nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt worden.. Bei seiner Rückkehr am 17. Jänner wurde er umgehend am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Kurz darauf verurteilte ihn ein Moskauer Gericht zu einer Haft in einem Straflager. Offizieller Grund: Er soll während seines Aufenthalts in Deutschland gegen Meldeauflagen bei russischen Behörden in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben.

Die EU und die USA haben gegen Russland Sanktionen verhängt und fordern die Freilassung Nawalnys.