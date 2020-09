Versenkte ein U-Boot die „Estonia“?

Mit der Doku kommt ein alter Konflikt wieder auf. Schweden, das die meisten Opfer zu beklagen hat, wurde von Wissenschaftern wie Hinterbliebenen vorgeworfen, bislang wenig an einer Aufklärung interessiert zu sein. Obwohl sich das Wrack in internationalen Gewässern befindet, wurde schwedischen Staatsbürgern verboten, sich dem Wrack zu nähern – offiziell, um die Totenruhe nicht zu stören.

Dafür hat Magnus Kurm, Ex-Generalstaatsanwalt in Estland und Leiter der Untersuchungskommission 2004 bis 2009, kein Verständnis. Der Jurist misstraut Schweden und wirft den Behörden des skandinavischen Landes vor, sie hätten von der Öffnung in der Schiffswand von Anfang gewusst. „Schweden log uns direkt ins Gesicht“ behauptet Kurm. Er glaubt auch, dass das U-Boot schwedischer Herkunft gewesen sei, da es ein schwedisches Marine-Manöver in der Nähe gegeben habe.

Anders Björk, zum Zeitpunkt der Katastrophe schwedischer Verteidigungsminister, weist diese Theorie zurück – nur mit einer „groß angelegten Vertuschungsoperation“ hätte man so einen Unfall geheim halten können. Von schwedischer Seite gibt es bislang kein Signal, eine Untersuchung unter Wasser zu veranlassen. In den Nuller-Jahren haben schwedische Behörden aber Zugeständnisse gemacht: In den 90er-Jahren habe es Waffentransporte aus der ehemaligen Sowjetrepublik Estland nach Schweden mittels ziviler Fahrzeuge gegeben. Das bestätigte auch der damalige Außenminister Estlands.