Wie roch Napoleon? Zu Besuch in Frankreichs Bibliothek der Düfte

Die Direktorin der Osmothèque in Versailles hält ein Exemplar vom „Eau de Cologne Napoléon“ in der Hand, nachempfunden auf Basis der historischen Formel. Es ist das einzige Parfüm, das hier verkauft wird, aber eben auch ein Vorzeige-Produkt, wurde es doch an diesem Ort nachgestaltet.

In den mit elegantem Kirschholz ausgestatteten Räumlichkeiten sind Flakons verschiedenster Größen und Formen in Vitrinen ausgestellt. Und doch handelt es sich bei der Osmothèque weder um ein Geschäft noch um ein Museum; vielmehr um eine Art Archiv oder Bibliothek der Parfüms und damit um eine weltweit einmalige Einrichtung.