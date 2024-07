Seit 2014 starben 30.000 Menschen im Mittelmeer

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden seit 2014 mehr als 30.000 Menschen im Mittelmeer vermisst. Fast 80 Prozent der Verschollenen sind laut Statistik im zentralen Mittelmeer verschwunden. Unter den Verunglückten sind auch viele Kinder . Allein im Jahr 2024 seien bereits mehr als 1.000 Menschen auf der tödlichsten Fluchtroute verschwunden, beklagte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye am Mittwoch in einer Presseaussendung.

Zwischen Juni 2023 und Juni 2024 wurde die "Sea-Eye 4" insgesamt 120 Tage in Italien festgesetzt. Der in Regensburg ansässige Verein hat mehrfach gegen die Festsetzungen durch die italienischen Behörden geklagt. Ein Gericht im süditalienischen Reggio Calabria hatte am 5. Juni einer Klage von Sea-Eye stattgegeben und die 60-tägige Verwaltungshaft des Rettungsschiffes "Sea-Eye 4" im März 2024 für unrechtmäßig erklärt.

Sea-Eye schickt inzwischen einen ehemaligen Seenotkreuzer ins Mittelmeer. Die Oscar-nominierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller taufte das Rettungsschiff am Montag im Hafen der Adria-Stadt Ancona auf seinen neuen Namen "Sea-Eye 5". Im Herbst 2020 kaufte der Verein die "Sea-Eye 4" und schickte sie im Mai 2021 in den ersten Rettungseinsatz. Die Hilfsorganisation hat sich Eigenangaben zufolge an der Rettung von mehr als 17.000 Menschen im Mittelmeer beteiligt.