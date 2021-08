Verkehrte Corona-Welt: Maskenverbot in Texas und Florida

Für die lokalen Verwaltungen vieler Städte in Texas und Florida wird die Haltung ihrer Gouverneure zum Problem, auch weil in der nächsten Woche in beiden Bundesstaaten die Schulen wieder öffnen. Gerade die texanische Hauptstadt Austin leidet unter dramatisch steigenden Corona-Zahlen. Die Stadtverwaltung warnte in einem öffentlichen Email ihre Bürger davor, dass auch die Intensivstationen wieder vor der Überfüllung stünden. Auch in Florida verzeichnet man wegen der Delta-Variante des Virus stark steigende Infektionszahlen.

Jeder vierte Patient der USA

Die Corona-Welle hat Florida fest im Griff: Jeder vierte Patient, der in den USA derzeit wegen einer Infektion mit dem Virus stationär behandelt wird, liegt in einem Krankenhaus in dem Bundesstaat - und das obwohl in Florida nur sieben Prozent der US-Bevölkerung leben. Fast jeder fünfte Corona-Test fällt positiv aus. Im Schnitt meldet der Bundesstaat mit gut 21 Millionen Einwohnern rund 18.000 Neuinfektionen pro Tag - so viele wie auf dem Höhepunkt der Pandemie im Januar, als fast niemand geimpft war.

Jede dritte Corona-Infektion

Insgesamt wird also jede dritte Corona-Infektion in den USA nur aus diesen zwei Bundesstaaten gemeldet. Das ruft auch US-Präsident Joe Biden auf den Plan. Der Demokrat machte klar, wen er für die Lage verantwortlich macht. Einige Gouverneure seien nicht bereit, das Richtige zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen, sagte er jüngst und erwähnte ausdrücklich Texas und Florida.

"Gehen Sie aus dem Weg"

"Wenn Sie schon nicht helfen, dann gehen Sie wenigstens den Leuten aus dem Weg, die versuchen, das Richtige zu tun", forderte Biden. "Nutzen Sie Ihre Macht, um Leben zu retten." Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte am Donnerstag mit Blick auf DeSantis, es sei eine Tatsache, dass dieser „Schritte unternommen hat, die im Widerspruch zu den Gesundheitsempfehlungen stehen“.