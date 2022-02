Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland starten

Die GesprÀche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine in Belarus sollen am Montag um 12 Uhr Ortszeit starten, das entspricht 10 Uhr unserer Ortszeit. Das teilte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mit.

Er betonte, dass Russland an einer Vereinbarung interessiert sei, die die Interessen beider Seiten berĂŒcksichtige. Der ukrainische Politiker David Arachamija schrieb indes auf Facebook: "Wir werden uns die VorschlĂ€ge anhören. Und dann werden wir diskutieren, ob es sich lohnt oder nicht." Zuvor hatte sich auch der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij skeptisch gezeigt: "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen.“ Beobachter sind jedoch skeptisch, was mögliche Ergebnisse angeht.