Verhängt Ex-Pub-Betreiberin Sperrstunde über Party-Boris?

62 Prozent für Rücktritt

Am Dienstag sollte sich die Veröffentlichung ihres Berichts verschieben, weil nun auch Scotland Yard zu den Feiern ermittelt. Aber am Mittwoch berichteten Medien, Gray könne ihren Report nun jederzeit an den Premier schicken, was bange Stunden für diesen bedeuten dürfte. Denn ohne ihren Befund zu kennen, wollen bereits 62 Prozent der Briten Johnsons Rücktritt sehen, so die neueste YouGov-Umfrage. Auch Keir Starmer, Chef der oppositionellen Labour Partei, forderte am Mittwoch in einer turbulenten Fragestunde einen kämpferischen Premier abermals zum Abgang auf, was dieser ablehnte.

Was Boris Johnson aber besonders fürchten muss, ist die Reaktion der eigenen Tory-Mandatare auf Grays Bericht. Denn eine Handvoll konservativer Abgeordneter hat bereits ein Misstrauensvotum innerhalb der Fraktion mit Briefen an das zuständige Komitee erbeten. Andere wollten noch die Ergebnisse der Untersuchung abwarten, aber immer mehr Beobachter erwarten eine Abstimmung. Dazu wären 54 Briefe nötig.

Grays Bericht könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Weil ihr Nachname das englische Wort für "grau" ist, hört man von Briten und Medien dieser Tage Witze und Wortspiele ohne Ende: Von der Grauzone, in der sich Johnson gerne bewege, ist die Rede bis hin zur Hoffnung, Gray könne "Partygate"-Beweise "schwarz auf weiß" liefern. In dieses Bild passt auch, dass sie als graue Eminenz des Londoner Beamtentums gilt.

Keine Scheu vor Granden

Die BBC nannte Gray einmal "die mächtigste Person, von der Sie noch nie gehört haben". Andere gaben ihr den Spitznamen "Inquisitor-in-Chief", also Oberinquisitor, weil sie 2012 bis 2018 im Kabinettsbüro für Fragen von Anstand und Ethik zuständig war.