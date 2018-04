Vergewaltigung oder Missbrauch? Gerichtsurteil spaltet Spanien

Dabei ist es nicht das Strafausmaß, das viele Bürger empört: Immerhin sind die fünf jeweils zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Es geht um die Feststellung des Gerichtes, dass es sich nicht um Vergewaltigung, sondern lediglich um „sexuellen Missbrauch“ gehandelt habe. Schließlich, so die Begründung des Gerichtes, seien „weder Schläge noch Drohungen“ auf dem Video dokumentiert. Die Frau, so wird die vom Video festgehaltene Szene beschrieben, wirkt völlig apathisch und lässt alles mit sich geschehen, ohne sich zu wehren, schreit nur mehrmals angstvoll auf.

Dass sie sich nicht wehrte, brachten die Männer auch vor Gericht als Beweis vor, dass die 18-Jährige in Wahrheit in die sexuellen Handlungen eingewilligt habe.

Vor allem an dieser Behauptung hat sich der Streit entzündet. In spanischen Medien werden Psychologen zitiert, die erläutern, warum es Vergewaltigungsopfern in vielen Fällen gar nicht möglich ist, sich zu wehren, sie in Apathie verfallen.

In den sozialen Medien dagegen kocht der Machismo in brutalster Form hoch. Da erklären Männer in tausendfach geteilten Videobeiträgen, dass die Täter es gar nicht nötig hätten zu vergewaltigen, da sie fesch seien und daher jede Frau haben könnten. Das Mädchen habe offensichtlich Gefallen an der Aggression gefunden. Für die feministische Anwältin Gema Fernandez dagegen, befragt von der Reporter-Plattform Vice, steht das alles für „den Machismo einer Gesellschaft, der sich sogar in der Justiz widerspiegelt“.