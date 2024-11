Grünen-Politikerin sorgt mit Rückwärtspark-Verbot für Wirbel

Die Grünen-Politikerin Alke Voß hat mit einem politischen Vorstoß für Aufsehen gesorgt: Sie will in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein das Rückwärtsparken auf bestimmten Parkplätzen verbieten. Das Rückwärtsparken erhöhe die Unfallrate, vor allem auf unübersichtlichen Parkplätzen.

Höhere Sicherheit

Der Plan der Kieler Mobilitätsdezernentin Voß sieht vor, dass neue Zufahrten künftig so angelegt werden müssen, dass Fahrzeuge vorwärts auf die Grundstücke fahren und diese auch vorwärts wieder verlassen können. Betroffen wären Parkplätze in geplanten Wohn- und Gewerbegebieten. Für das Vorwärtsparken spricht laut Voß die höhere Sicherheit. "Aktuelle Unfallzahlen zeigen allerdings, dass es gerade bei rückwärtsfahrenden Fahrzeugen zu Unfällen mit Personenschaden kommt", so Voß gegenüber den Kieler Nachrichten.