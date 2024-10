225 Euro für sechs Stunden parken in Pariser City

Bei einer Bürgerbefragung , an der sich nur knapp sechs Prozent der Stimmberechtigten beteiligt hatten, hatten sich Anfang Februar 54,5 Prozent für die Erhöhung der Parkgebühren ausgesprochen. Greifen soll der Tarif für Verbrenner- und Hybridmodelle mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektromodelle ab zwei Tonnen Gewicht. Für private Parkhäuser gilt die Regelung nicht.

Seit heute, dem 1. Oktober, ist es für SUV-Fahrer in der französischen Hauptstadt Paris so richtig teuer: Eine Stunde parken im Zentrum schlägt nun mit satten 18 Euro zu Buche, für sechs Stunden werden gar 225 Euro fällig. Außerhalb der City liegen die Tarife etwas niedriger. Einwohner der Hauptstadt, Handwerker oder Behinderte etwa sind von der Regelung ausgenommen.

Die Überwachung der neuen Regelung ist relativ einfach. Das bezahlte Parken wird in Paris seit einiger Zeit mit Videowagen kontrolliert, die die Kennzeichen der abgestellten Autos erfassen. Wer parkt, muss am Parkautomaten zuvor sein Kennzeichen eingeben. Beim automatischen Abgleich der Kennzeichen hat die Stadt Zugriff auf die Halter und Fahrzeugdaten und weiß daher, in welche Gewichtsklasse die abgestellten Wagen fallen.