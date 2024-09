Nachtparkverbot: Offensive gegen Camper am Attersee

Die Ersten sind mittlerweile die Letzten. Wer früher an einem heißen Sommertag vor 9 Uhr Vormittag am Attersee eintraf, konnte sich seinen Badeplatz noch in aller Ruhe aussuchen. Mittlerweile müssen Tagesgäste froh sein, wenn sie um diese Uhrzeit überhaupt noch einen Pkw-Abstellplatz finden, um an Österreichs größtem Binnensee das herrlich türkise Nass genießen zu können. Wo auch immer man hinkommt – sie sind nämlich schon da: die Campingbusse. Denn sie waren die Nacht davor auch schon da.

Bei einem KURIER-Lokalaugenschein Mitte August reihten sich – noch bevor die Morgensonne über dem Höllengebirge aufstieg – Camper an Camper an Camper. Und weil diese Wild- und Dauercamper trotz Verbots immer mehr zum Problem werden – schließlich geht es auch um das Reizthema „freier Seezugang für alle“ – greift man am Attersee nun zu drastischen Gegenmaßnahmen.