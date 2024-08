Öffentlichkeit bekommt mehr Zugang zum Attersee

Auf dem ehemaligen Bahnhofsareal Kammer-Schörfling soll eine Freizeit- und Erholungsanlage errichtet werden. Geplant sind ein Beach-Volleyballplatz, ein Kinderspielplatz, Sanitäranlagen und auch ein Kiosk. Die geschotterten Flächen wollen die neuen Eigentümer in Grünflächen und die harte Uferbebauung in seicht abfallende Flachwasserzonen umwandeln. Mit den Umbauarbeiten soll so rasch wie möglich begonnen werden.

Die Grünen hatten im Vorfeld einmal mehr die mangelnden freien Seezugänge kritisiert. Es seien nur 13 Prozent der Seeuferflächen am Attersee öffentlich zugänglich, 75 Prozent befänden sich in privater Hand. "Der Attersee darf nicht zum privaten Swimmingpool der Superreichen werden. Die Öffnung des Grundstücks in Schörfling ist daher ein wichtiger Schritt in Richtung mehr freier Seezugänge in Oberösterreich", so der Grüne Landesrat Stefan Kaineder in einer Aussendung.

Kaufpreis durch Gutachten

Zuvor hatte auch der Gewerkschaftsbund (ÖGB) Interesse an dem Areal gezeigt. Es folgte eine Debatte rund um parlamentarische Anfragen von SPÖ-Mandataren, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" im Juli berichtet hatten. Der Kaufpreis sei schließlich auf Basis von einem Gutachten festgelegt worden.