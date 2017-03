Die Regierung in Berlin wird das freuen, jene in Ankara nicht so: Beide Veranstaltungen türkischer Minister, die in Deutschland für das von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebte Präsidialsystem werben wollten, wurden nun untersagt. Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Der baden-württembergische Ort Gaggenau hat den Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag am Abend abgesagt, weil die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten für den erwarteten Besucherandrang nicht ausreichen würden, heiß es. Aus diesen Gründen werde die Zulassung zur Überlassung der Festhalle an die Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) von der Stadt Gaggenau widerrufen - man habe erst gestern von der Veranstaltung erfahren, der Zeitraum sei zu kurz gewesen. Ob die Veranstaltung an einem anderen Ort durchgeführt wird, war der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Verbot in Köln

Auch Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci darf nicht auftreten - er wollte am Sonntag in Köln ebenfalls Werbung für die Verfassungsreform machen. Die Kölner Verwaltung hat die Veranstaltung mit einer durchaus interessanten Begründung abgesagt, berichtet das Journalisten-Portal Ruhrbarone: Die Veranstaltung im Porzer Bezirksrathaus sei lediglich als Theaterstück und als Veranstaltung der AKP-nahen Vereinigung UETD angemeldet worden. "Nachdem eine Mitarbeiterin heraus fand, wer da wirklich auftreten sollte, informierte sie sofort den Bürgeramtsleiter", sagte Bezirksbürgermeister Henk van Benthem der Bild-Zeitung. Foto: APA/AFP/ANP/EVERT-JAN DANIELS

Das Statement der Stadt Gaggenau im Wortlaut:

"Stadt Gaggenau widerruft die Zulassung zur Überlassung der Festhalle Bad Rotenfels zur Durchführung der Versammlung der Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD)

Heute Abend sollte die Gründungsversammlung der Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) Gaggenau stattfinden. Hierzu war die Festhalle Bad Rotenfels angemietet worden. Nachdem nun bekannt wurde, dass bei dieser Versammlung unter anderem der türkische Justizminister Bekir Bozdag als Gastredner auftreten sollte, sorgte dies für überregionales Medieninteresse.

Aufgrund der nun überregional bekannt gewordenen Veranstaltung rechnet die Stadt mit einem großen Besucherandrang, für den die Festhalle Bad Rotenfels, die dortigen Parkplätze und auch die Zufahrten nicht ausreichen. Aus diesen Gründen wird die Zulassung zur Überlassung der Festhalle an die UETD von der Stadt Gaggenau widerrufen.

Ob die Veranstaltung an einem anderen Ort durchgeführt werden soll, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt."